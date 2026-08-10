Новости Москвы: комплексное благоустройство улиц проведут в Богородском районе

Комплексное благоустройство улиц проведут на востоке Москвы. Работы затронули район Богородское – они идут во дворах, парках и на пешеходных маршрутах. Там меняют асфальт и бордюры. Также приводят в порядок детские и спортивные площадки, обновляют покрытие на проезжей части.

В Москве активно возводят пешеходный мост на Болотной набережной, в русле Водоотводного канала. Сейчас там идет укладка плитки и обустройство спусков. Длина строения составит около 170 метров, а ширина – больше 5. Конструкция соединит участки набережной, которые сейчас разделяет улица Серафимовича. Проект также завершит создание единого пешеходного маршрута. Он объединит Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

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