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10 августа, 15:15

Общество

Зрители Москвы 24 поделились мнением о наказании за жестокость к животным

Зрители Москвы 24 поделились мнением о наказании за жестокость к животным

Адвокат заявил об отсутствии наказания в РФ за пропаганду жестокого обращения с животными

Телеканал Москва 24 запустил опрос об ужесточении наказания за жестокость к животным

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Телеканал Москва 24 запустил в соцсетях опрос об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Многие зрители отметили, что нарушителей редко привлекают к ответственности, несмотря на действующие нормы. По их мнению, такие случаи сложно доказать.

Также зрители предложили создать в правоохранительных органах специальные отделы, которые будут заниматься делами о жестоком обращении с животными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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