Зрители Москвы 24 поделились мнением о наказании за жестокость к животным

Телеканал Москва 24 запустил в соцсетях опрос об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Многие зрители отметили, что нарушителей редко привлекают к ответственности, несмотря на действующие нормы. По их мнению, такие случаи сложно доказать.

Также зрители предложили создать в правоохранительных органах специальные отделы, которые будут заниматься делами о жестоком обращении с животными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.