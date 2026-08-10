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10 августа, 07:45

Общество

Родителям напомнили о правилах записи детей в 1-й класс

Родителям напомнили о правилах записи детей в 1-й класс

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Для записи ребенка в 1-й класс родителям необходимо сначала определить школу, закрепленную за адресом регистрации. Ориентироваться следует на официальный перечень, поскольку даже соседние дома могут относиться к разным образовательным учреждениям.

Прием заявлений проходит в два этапа. Первый начинается не позднее 1 апреля и завершается 30 июня, второй – с 6 июля по 5 сентября.

Выбрать школу в другом районе можно только при наличии в ней свободных мест. Подать заявление можно через портал "Госуслуги", лично в школе или заказным письмом с уведомлением о вручении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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