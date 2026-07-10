В России выпустили обновленную 100-рублевую купюру

Банк России 10 июля ввел в обращение обновленную 100-рублевую банкноту, посвященную Центральному федеральному округу.

Купюра выполнена в оливково-оранжевой гамме. На ее лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной – Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Также на банкноте размещен QR-код со ссылкой на страницу ЦБ с описанием защитных признаков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.