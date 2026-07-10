Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 14:30

Транспорт

Ограничения для операторов кикшеринга установили в 23 округах Подмосковья

Ограничения для операторов кикшеринга установили в 23 округах Подмосковья

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В 23 городских округах Московской области заключены соглашения с операторами кикшеринга. Документы определяют правила использования самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В частности, установлены зоны запрета движения, участки с ограничением скорости, места парковки, а также время работы сервисов. Такие правила вводят для повышения безопасности и создания комфортной городской среды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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