Ограничения для операторов кикшеринга установили в 23 округах Подмосковья

В 23 городских округах Московской области заключены соглашения с операторами кикшеринга. Документы определяют правила использования самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В частности, установлены зоны запрета движения, участки с ограничением скорости, места парковки, а также время работы сервисов. Такие правила вводят для повышения безопасности и создания комфортной городской среды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.