Лекции и кинопоказы пройдут в летней студии Москвы 24 на Тверской улице

В субботу, 11 июля, на Тверской улице откроется летняя студия телеканала Москва 24. Она спроектирована и технически оснащена так, что позволяет работать в любых форматах: от классических интервью до кинопоказов под открытым небом.

Помимо этого, посетителей ждут образовательные лекции о строительстве и архитектуре столицы, а также о главных достопримечательностях города. Первая лекция об истории Тверской улицы пройдет 11 июля в 17:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.