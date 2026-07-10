Минпросвещения РФ определило нормы использования гаджетов для детей

В Минпросвещения РФ подсчитали, сколько времени дети могут пользоваться гаджетами. В рекомендациях ведомство привязало допустимое время к возрасту ребенка.

Для детей до 2–3 лет предлагается исключить гаджеты полностью. В возрасте от 3 до 7 лет время использования смартфонов и планшетов не должно превышать 1 часа в день.

В начальной школе время пользования гаджетами увеличивается до 1,5 часа. Для подростков 11–16 лет допустимый лимит составляет до 2 часов в день.

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