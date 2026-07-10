Москву 10 июля ожидают обильные осадки, гроза, сильный ветер и град

Циклон "Бернадетт" принесет в Москву 10 июля обильные осадки, грозу, сильный ветер и град диаметром до 2 сантиметров. По прогнозам метеорологов, выпадет не менее 35 миллиметров осадков.

В связи с ожидаемой непогодой городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады, а в местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника.

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