Памятный мемориал "Вечный ZOV" открыли на территории столичного Колледжа полиции. Он посвящен сотрудникам и курсантам учреждения, которые погибли при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

В церемонии приняли участие родные и близкие героев. Курсанты колледжа прошли торжественным маршем. Кроме того, гостям церемонии показали экспозицию, посвященную Героям мемориала.

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