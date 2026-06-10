10 июня, 18:45Общество
Памятный мемориал "Вечный ZOV" открыли на территории столичного Колледжа полиции
Памятный мемориал "Вечный ZOV" открыли на территории столичного Колледжа полиции. Он посвящен сотрудникам и курсантам учреждения, которые погибли при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
В церемонии приняли участие родные и близкие героев. Курсанты колледжа прошли торжественным маршем. Кроме того, гостям церемонии показали экспозицию, посвященную Героям мемориала.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.