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10 июня, 18:45

Общество

Памятный мемориал "Вечный ZOV" открыли на территории столичного Колледжа полиции

Памятный мемориал "Вечный ZOV" открыли на территории столичного Колледжа полиции

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Памятный мемориал "Вечный ZOV" открыли на территории столичного Колледжа полиции. Он посвящен сотрудникам и курсантам учреждения, которые погибли при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

В церемонии приняли участие родные и близкие героев. Курсанты колледжа прошли торжественным маршем. Кроме того, гостям церемонии показали экспозицию, посвященную Героям мемориала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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