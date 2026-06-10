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10 июня, 15:00

Общество

Память героя-молодогвардейца Олега Кошевого почтили у мемориала в районе Кунцево

Память героя-молодогвардейца Олега Кошевого почтили у мемориала в районе Кунцево

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Акция, посвященная 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Олега Кошевого, прошла у памятника "Героям-молодогвардейцам" в сквере на улице Молодогвардейской в районе Кунцево. Участники возложили цветы к монументу, зажгли свечи и почтили память героев минутой молчания.

В мероприятии приняли участие более 100 человек, в том числе директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко, активисты "Молодой гвардии Единой России", жители района и общественные деятели.

"Люди моего поколения воспитывались на истории "Молодой гвардии". Подвиг участников подпольной антифашистской организации и сегодня остается примером мужества и беззаветного служения Родине. Олег Кошевой в 16 лет стал одним из самых активных участников "Молодой гвардии". После зверских пыток юный патриот был расстрелян 9 февраля 1943 года близ города Ровеньки Ворошиловградской (Луганской) области. Он даже под пытками не выдал никого из товарищей. Мужество и стойкость этого юноши поражают до сих пор. Наша задача – сделать так, чтобы память о подвиге Кошевого и других героев Великой Отечественной войны передавалась современной молодежи. Этой цели служит и наш проект "Город героев". Его активисты помогают сохранять историческую правду о защитниках Отечества разных поколений. В том числе они проводят встречи студентов с современными героями, ветеранами боевых действий, участниками СВО, записывают видеохронику. Так формируется диалог поколений", – сказал Андриенко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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