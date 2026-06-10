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10 июня, 18:45

Происшествия

Большая часть полотна панорамы "Оборона Севастополя" сгорела после удара ВСУ

Большая часть полотна панорамы "Оборона Севастополя" сгорела после удара ВСУ

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Здание панорамы "Оборона Севастополя" загорелось после атаки БПЛА в Крыму

В Севастополе после удара ВСУ сгорела значительная часть полотна панорамы "Оборона Севастополя", заявили в музее. Площадь пожара в здании составила 600 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, возгорание было локализовано, однако тушение огня продолжается. Ситуацию осложняет большое количество деревянных покрытий и экспозиций. В то же время губернатор Михаил Развожаев пообещал, что полотно удастся воссоздать. Вместе с тем в ЮНЕСКО заявили, что обеспокоены повреждением музея и осуждают удары по культурным объектам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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