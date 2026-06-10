Большая часть полотна панорамы "Оборона Севастополя" сгорела после удара ВСУ

В Севастополе после удара ВСУ сгорела значительная часть полотна панорамы "Оборона Севастополя", заявили в музее. Площадь пожара в здании составила 600 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, возгорание было локализовано, однако тушение огня продолжается. Ситуацию осложняет большое количество деревянных покрытий и экспозиций. В то же время губернатор Михаил Развожаев пообещал, что полотно удастся воссоздать. Вместе с тем в ЮНЕСКО заявили, что обеспокоены повреждением музея и осуждают удары по культурным объектам.

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