В Московском метрополитене рассказали, что грозит за катание в вагонах на роликах

Зумеры в Москве все чаще используют составы метро, чтобы покататься на роликах и скейтбордах. Сотрудники метрополитена следят за правилами пользования городского транспорта. Сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" фиксируют нарушение и выписывают штраф. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы ГУП "Московский метрополитен" Антон Богачев.

По его словам, перемещаться по поезду только пешком. Для безопасности пассажир обязан держаться за поручни. За ситуацией в поездах на всей инфраструктуре метро круглосуточно следят сотрудники Единого диспетчерского центра и работники станции.

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