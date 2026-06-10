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10 июня, 10:45

Технологии

Новости мира: в китайском Шэньчжэне запустили производство человекоподобных роботов

Новости мира: в китайском Шэньчжэне запустили производство человекоподобных роботов

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В китайском Шэньчжэне запустили производство человекоподобных роботов. Теперь они выпускаются в больших количествах и серийно, продолжая ежедневно улучшаться.

Сотни человек вышли на антимигрантские протесты в Белфасте в Северной Ирландии. Протесты вспыхнули после того, как на местного жителя напал с кухонным ножом мигрант из Судана. Как сообщают СМИ, на улицах собирались группы людей в масках. Они вышибали двери и разбивали окна. В восточной части города демонстранты сожгли автобус и несколько машин. В ответ полицейские развернули бронеавтомобили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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