Новости мира: в китайском Шэньчжэне запустили производство человекоподобных роботов

В китайском Шэньчжэне запустили производство человекоподобных роботов. Теперь они выпускаются в больших количествах и серийно, продолжая ежедневно улучшаться.

Сотни человек вышли на антимигрантские протесты в Белфасте в Северной Ирландии. Протесты вспыхнули после того, как на местного жителя напал с кухонным ножом мигрант из Судана. Как сообщают СМИ, на улицах собирались группы людей в масках. Они вышибали двери и разбивали окна. В восточной части города демонстранты сожгли автобус и несколько машин. В ответ полицейские развернули бронеавтомобили.

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