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10 июня, 07:45

Общество

В России растет число случаев мошенничества в сфере ИЖС

В России растет число случаев мошенничества в сфере ИЖС

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В России растет число случаев мошенничества при строительстве индивидуальных жилых домов (ИЖС). Недобросовестные подрядчики берут деньги с заказчиков, но объекты так и не сдают, оставляя людей с долгами.

Общий ущерб от таких схем уже оценивается примерно в 30 миллиардов рублей. Лидером по числу обманутых заказчиков стало Подмосковье. Там пострадавшие потеряли более 10 миллиардов рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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