10 июня, 07:45Общество
В России растет число случаев мошенничества в сфере ИЖС
В России растет число случаев мошенничества при строительстве индивидуальных жилых домов (ИЖС). Недобросовестные подрядчики берут деньги с заказчиков, но объекты так и не сдают, оставляя людей с долгами.
Общий ущерб от таких схем уже оценивается примерно в 30 миллиардов рублей. Лидером по числу обманутых заказчиков стало Подмосковье. Там пострадавшие потеряли более 10 миллиардов рублей.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.