В России растет число случаев мошенничества в сфере ИЖС

В России растет число случаев мошенничества при строительстве индивидуальных жилых домов (ИЖС). Недобросовестные подрядчики берут деньги с заказчиков, но объекты так и не сдают, оставляя людей с долгами.

Общий ущерб от таких схем уже оценивается примерно в 30 миллиардов рублей. Лидером по числу обманутых заказчиков стало Подмосковье. Там пострадавшие потеряли более 10 миллиардов рублей.

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