Москвичам объяснили, почему листву убирают не во всех районах города

Осеннюю уборку проводят в Москве с учетом расположения зеленых зон. На дорогах листву убирают, так как она смешивается с пылью и водой и становится источником грязи. В парках и лесопарках ее, напротив, оставляют, так как она питает почву и содержит необходимые для деревьев азот, калий, фосфор и кальций.

По словам специалистов, листва может обеспечивать до 80% потребности дерева в питательных веществах на год. Доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев пояснил, что избыточная уборка листвы в парках может нарушить экосистему и ухудшить условия для видов, которые используют ее как среду обитания или источник питания.

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