Температура воздуха в Москве поднялась выше климатической нормы

Температура воздуха в Москве 9 ноября поднимется до 7 градусов, что выше климатической нормы. Столица находится на северо-восточной периферии антициклона, поэтому в городе сохраняется облачная погода.

Местами возможна морось, скорость северо-восточного ветра составит до 6 метров в секунду. Серьезных осадков не ожидается. Световой день 9 ноября продлится 8 часов 42 минуты.

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