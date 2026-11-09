РЖД не стали менять правила перевозки домашних животных

В РЖД отказались ужесточать правила перевозки домашних животных. Ранее в компании планировали ограничить высоту переноски 30 сантиметрами, однако после замечаний пассажиров решили оставить все как есть.

Для мелких животных, в том числе кошек, небольших собак, грызунов и птиц, переноска по сумме трех измерений по-прежнему не должна превышать 180 сантиметров.

Крупных собак, которые не помещаются в переноску, можно провозить только в купе или спальном вагоне, причем в наморднике и на поводке. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.