Автомобиль врезался в остановку с людьми в Москве

На проспекте Мира в Москве автомобиль BMW вылетел на автобусную остановку, где находились люди. На кадрах с камер видно, как красный автомобиль теряет управление, начинает вращаться на дороге, врезается в бордюр и задним ходом въезжает в остановку. Люди успевают отскочить в стороны, стекло остановки разбивается.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.