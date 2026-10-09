"Яндекс" затруднился назвать сроки восстановления оборудования в дата-центрах

"Яндекс" пока не может назвать сроки восстановления оборудования в поврежденных дата-центрах. В компании предупредили, что 9 октября часть сервисов может работать с перебоями. В Калуге вышли из строя несколько модулей, полный масштаб ущерба пока неизвестен.

Накануне пожар повредил центр обработки данных в Рязанской области. Сначала возникли сбои в работе сервисов "Яндекса", затем проблемы затронули маркетплейсы, покупку железнодорожных билетов и билетов на общественный транспорт, а также другие ресурсы.

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