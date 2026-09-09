09 сентября, 18:15Общество
Медики предупредили молодежь о риске потери слуха из-за наушников
Более 1 миллиарда молодых людей в мире подвержены риску потери слуха из-за небезопасного прослушивания музыки. Медики отмечают, что проблемы со слухом у молодежи встречаются все чаще.
Одной из причин специалисты называют использование наушников на высокой громкости в течение нескольких часов. В России за последние пять лет количество обращений молодежи к сурдологам выросло в два раза.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.