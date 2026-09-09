Медики предупредили молодежь о риске потери слуха из-за наушников

Более 1 миллиарда молодых людей в мире подвержены риску потери слуха из-за небезопасного прослушивания музыки. Медики отмечают, что проблемы со слухом у молодежи встречаются все чаще.

Одной из причин специалисты называют использование наушников на высокой громкости в течение нескольких часов. В России за последние пять лет количество обращений молодежи к сурдологам выросло в два раза.

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