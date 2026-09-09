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09 сентября, 13:30

Экономика

В Фонде энергетического развития рассказали о ситуации на столичных АЗС

В Фонде энергетического развития рассказали о ситуации на столичных АЗС

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Столичные водители могут запросить паспорт качества топлива на любой АЗС. Практически весь бензин сейчас соответствует экологическому классу "Евро-5", рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, наиболее заметные изменения цен наблюдаются на независимых АЗС. С такими компаниями планируют вести работу и заключать соглашения для регулирования и контроля ценообразования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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