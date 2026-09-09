Новак поручил актуализировать систему мониторинга топливного рынка в России

Систему мониторинга ситуации на топливном рынке в России актуализируют. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак. Необходимо строже следить за балансом спроса и предложения, а также усилить контроль за маркировкой топлива.

Экологический класс бензина должны указывать непосредственно на топливной колонке и в чеке. По словам экспертов, классы топлива отличаются количеством присадок, используемых при производстве. Современные автомобили адаптированы к использованию бензина более низкого экологического класса.

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