Врач назвал главные способы защиты от ОРВИ

Защититься от ОРВИ помогут простые меры профилактики. Врач клинической лабораторной диагностики, член Европейского общества генетики Александр Карасев рекомендует использовать физические барьеры, которые ограничивают контакт с возбудителями, например маски, а также регулярно мыть руки.

По словам специалиста, универсальной таблетки, которая могла бы укрепить иммунитет и защитить от инфекций, не существует. Поэтому основное внимание стоит уделять полноценному сну, качественному питанию и соблюдению правил гигиены.

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