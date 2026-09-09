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09 сентября, 11:30

Общество

Врач назвал главные способы защиты от ОРВИ

Врач назвал главные способы защиты от ОРВИ

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Защититься от ОРВИ помогут простые меры профилактики. Врач клинической лабораторной диагностики, член Европейского общества генетики Александр Карасев рекомендует использовать физические барьеры, которые ограничивают контакт с возбудителями, например маски, а также регулярно мыть руки.

По словам специалиста, универсальной таблетки, которая могла бы укрепить иммунитет и защитить от инфекций, не существует. Поэтому основное внимание стоит уделять полноценному сну, качественному питанию и соблюдению правил гигиены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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