09 сентября, 06:45Общество
Реакция котов на горящий чайный пакетик запустила новый тренд в соцсетях
В социальных сетях стал популярным тренд, в котором пользователи поджигают пустые чайные пакетики. Они сгорают за секунду без дыма и пепла и взмывают вверх.
Основное внимание пользователей привлекла не сама особенность трюка, а реакция питомцев. На видео кошки сосредоточенно провожают взглядом летящий огонек. Кадры с удивленными животными уже используют для создания мемов и стикеров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.