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09 сентября, 06:45

Общество

Реакция котов на горящий чайный пакетик запустила новый тренд в соцсетях

Реакция котов на горящий чайный пакетик запустила новый тренд в соцсетях

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В социальных сетях стал популярным тренд, в котором пользователи поджигают пустые чайные пакетики. Они сгорают за секунду без дыма и пепла и взмывают вверх.

Основное внимание пользователей привлекла не сама особенность трюка, а реакция питомцев. На видео кошки сосредоточенно провожают взглядом летящий огонек. Кадры с удивленными животными уже используют для создания мемов и стикеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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