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09 июля, 10:00

Общество

Москвичей предупредили о риске бешенства после укуса белки

Москвичей предупредили о риске бешенства после укуса белки

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Укусы и царапины, полученные от белок, могут быть опасны для здоровья. Несмотря на безобидный вид, эти животные могут переносить инфекции, предупреждают специалисты.

Как пояснила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова, вирус бешенства передается при укусе, попадании слюны зараженного животного на поврежденную кожу или при царапинах. Специалист рекомендует после контакта с белкой сразу обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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