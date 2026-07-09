09 июля, 07:15Транспорт
Водителям с категориями B, C и D разрешили садиться за руль багги и болотоходов
Водители с категориями B, C или D теперь смогут управлять некоторыми видами багги, болотоходов и другой самоходной техники. Речь идет о транспорте с лимитом массы 3,5 тонны, рассчитанной не более чем на 8 пассажирских мест.
Нововведение распространяется только на случаи, когда техника передается гражданину во временное личное пользование, например при аренде.
При этом для управления собственными багги, болотоходами и другой самоходной техникой по-прежнему потребуется удостоверение тракториста-машиниста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.