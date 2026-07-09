Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве на базе всех многопрофильных медучреждений открыты детские стационары кратковременного пребывания. Здесь проводят малоинвазивные операции, которые длятся всего несколько часов и не требуют долгого восстановления. За последние 4 года их число выросло в 1,5 раза – с 15 до 26 тысяч ежегодно.

"Семья – это главная ценность, которая остается с нами на всю жизнь. Родные вдохновляют нас на новые достижения, помогают пережить трудные времена и дарят ощущение надежного дома. Крепкая семья – опора не только для каждого человека, но и для всего города. И мы стараемся сделать все, чтобы Москва оставалась местом, где можно построить счастливое будущее и крепкую гармоничную семью. Желаю вам тепла, взаимопонимания, крепкого здоровья и как можно больше счастливых моментов, проведенных вместе с родными", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Почти 25 тысяч московских десятиклассников провели предпрофессиональные каникулы в ведущих вузах города. Для школьников организовали 370 смен в технических, экономических, медицинских и IT-вузах. Это помогает старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессии еще в школе.