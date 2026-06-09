Следователи рассматривают техническую неисправность как версию взрыва авто в Балашихе

Следователи рассматривают техническую неисправность как одну из возможных причин взрыва автомобиля в Балашихе. При этом проверяется и версия о подрыве.

Машина тронулась с парковки и проехала около 50 метров вдоль жилых домов, после чего прогремел взрыв. От полученных ранений 62-летний водитель погиб на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте более 7 часов работали следователи и криминалисты, назначено несколько экспертиз. Предварительной версией следствия остается детонация самодельного взрывного устройства. Ход выяснения всех обстоятельств контролирует прокуратура Московской области.

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