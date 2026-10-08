Выставка дизайна и технологий "Русский дом. Креативные регионы" открылась в Гостином Дворе

Стильный интерьер с региональным колоритом: в Гостином Дворе открылась международная выставка дизайна и технологий "Русский дом. Креативные регионы". Свои проекты, сочетающие историческое наследие и современные тренды, здесь представляют компании и дизайнеры из более чем 30 регионов страны.

Выставочное пространство занимает шесть тысяч квадратных метров и включает в себя множество направлений: от авторской мебели и декора до масштабных интерьерных инсталляций. Отдельный раздел выставки – "Символы России" – посвящен визуальным образам и культурным кодам страны. Посетители могут оценить, как пять традиционных архетипов – медведь, балалайка, береза, матрешка и храм Василия Блаженного – выдерживают соседство с актуальным дизайном и получают новую функцию в быту.

Открытие выставки посетили медийные личности. Среди них – телеведущие Оксана Федорова и Елена Николаева, рэпер ST и его жена Ассоль.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова пообщалась с дизайнерами и звездными гостями и узнала, чем выставка может удивить посетителей.