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08 октября, 12:15

События

Выставка дизайна и технологий "Русский дом. Креативные регионы" открылась в Гостином Дворе

Выставка дизайна и технологий "Русский дом. Креативные регионы" открылась в Гостином Дворе

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Стильный интерьер с региональным колоритом: в Гостином Дворе открылась международная выставка дизайна и технологий "Русский дом. Креативные регионы". Свои проекты, сочетающие историческое наследие и современные тренды, здесь представляют компании и дизайнеры из более чем 30 регионов страны.

Выставочное пространство занимает шесть тысяч квадратных метров и включает в себя множество направлений: от авторской мебели и декора до масштабных интерьерных инсталляций. Отдельный раздел выставки – "Символы России" – посвящен визуальным образам и культурным кодам страны. Посетители могут оценить, как пять традиционных архетипов – медведь, балалайка, береза, матрешка и храм Василия Блаженного – выдерживают соседство с актуальным дизайном и получают новую функцию в быту.

Открытие выставки посетили медийные личности. Среди них – телеведущие Оксана Федорова и Елена Николаева, рэпер ST и его жена Ассоль.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова пообщалась с дизайнерами и звездными гостями и узнала, чем выставка может удивить посетителей.

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