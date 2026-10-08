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08 октября, 14:15

Общество

Дожди и похолодание ожидаются в Москве в предстоящие выходные

Дожди и похолодание ожидаются в Москве в предстоящие выходные

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В предстоящие выходные, 10 и 11 октября, погоду в Москве испортит холодный атмосферный фронт. Он принесет кратковременные дожди и усилит ветер. Вместе с фронтом в регион придут более холодные воздушные массы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В субботу температура опустится до 11–13 градусов, что на 5–6 градусов ниже, чем днем ранее. В воскресенье также возможны кратковременные дожди и порывистый ветер западных направлений. Температура составит 12–14 градусов, что на 1–2 градуса выше климатической нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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