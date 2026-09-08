Юрист объяснила механизм предъявления прав и СТС через МАХ

Россиянам разрешили предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в мессенджере МАХ. Новые правила дорожного движения уже вступили в силу. Юрист Елена Челышева рассказала, как будет работать новый механизм.

У водителя, который авторизуется в мессенджере МАХ через учетную запись на "Госуслугах", будет открываться специальное окно с электронными водительскими правами и СТС. Для предъявления документов сформируется QR-код. Его водитель покажет инспектору, а тот проверит данные через систему МВД.

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