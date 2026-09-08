Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 07:15

Шоу-бизнес

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Артема Чекалина 28 сентября

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Артема Чекалина 28 сентября

Суд в Москве оштрафовал организаторов фотосессий со львами

"Московский патруль": в столице начались слушания по делу бизнесмена Бойко-Великого

"Московский патруль": суд огласил приговор по делу об избиении футболиста до смерти

"Московский патруль": в столице начался суд над возможным убийцей семьи бизнесмена

Суд оставил россиянку без квартиры, купленной у пенсионерки

Автоюрист объяснил, могут ли из-за ДТП заблокировать банковские счета

Кинокомпания СТВ подала около 100 исков к продавцам мерча из-за нарушения авторских прав

"Московский патруль": "битцевский маньяк" Пичушкин подал жалобу в Верховный суд

Новую дату заседания по делу о гибели модели Добромиловой объявят в ближайшее время

Мосгорсуд примет решение по приговору бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек, Артема Чекалина. 28 сентября инстанция рассмотрит апелляционную жалобу осужденного, который просит изменить меру наказания.

Прокуратура настаивает на законности обвинительного приговора. Ранее Чекалину дали 7 лет лишения свободы за незаконные операции на сумму более чем четверть миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика