Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Артема Чекалина 28 сентября

Мосгорсуд примет решение по приговору бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек, Артема Чекалина. 28 сентября инстанция рассмотрит апелляционную жалобу осужденного, который просит изменить меру наказания.

Прокуратура настаивает на законности обвинительного приговора. Ранее Чекалину дали 7 лет лишения свободы за незаконные операции на сумму более чем четверть миллиарда рублей.

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