Военные медики, артисты и спортсмены стали участниками гала-турнира по хоккею в ЮЗАО

В Центре фигурного катания Этери Тутберидзе 8 июля прошел гала-турнир по хоккею между командой военных медиков и сборной любительской хоккейной лиги. Он был приурочен ко Дню памяти ветеранов боевых действий, а также стал частью окружного проекта "Пульс округа", который с весны реализуется в Москве и направлен на популяризацию здорового образа жизни среди жителей.

С приветственным словом к игрокам и зрителям обратился президент Федерации хоккея России, десятикратный чемпион мира, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Он подчеркнул, что хоккей всегда был и остается тем спортом, который объединяет, воспитывает характер и учит побеждать.

"Товарищеский матч между военными медиками и сборной любительской хоккейной лиги – отличный формат для популяризации хоккея. На лед выходят люди, которые работают, служат, лечат, но все равно находят время для команды и тренировок. Для москвичей, которые хотят играть в хоккей регулярно и участвовать в турнирах, в городе выстроена полноценная соревновательная среда: Федерация хоккея Москвы совместно с профильными лигами организует матчи, формирует регламенты, календари, дивизионы и судейские бригады. В сезоне 2025–2026 в хоккейной лиге "Трудовые резервы" участвовали 128 команд, несколько тысяч хоккеистов, а игры проходили на нескольких ледовых аренах столицы. Такие турниры помогают любительскому хоккею расти. Жители узнают о командах своего округа, дети видят взрослых на льду, а у самих игроков появляется больше мотивации продолжать тренироваться: они служат примером юному поколению и тем, кто хотел бы встать на лед, но сомневается в своих силах", – сказал Третьяк.

В состав сборной любительской хоккейной лиги вошли депутаты, представители федеральных служб и военнослужащие, а также спортсмены и артисты. Их соперниками стала команда военных медиков, капитаном которой выступил военный врач, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко Дмитрий Назаров.

"Хоккей – это и зрелищный вид спорта, и эффективный способ укрепить здоровье, развить выносливость, координацию и силу характера. Регулярные физические нагрузки – один из самых действенных способов профилактики многих заболеваний и сохранения высокого качества жизни. Как врач всем рекомендую находить время для занятий спортом. Сегодня для этого в Москве созданы все условия: проводятся дворовые тренировки, массовые спортивные мероприятия, семейные старты и оздоровительные акции. Каждый может выбрать формат, соответствующий своему возрасту и уровню подготовки. Хороший пример – проект "Пульс округа". В его рамках проходят зарядки, тренировки, спортивные мероприятия и встречи с врачами, посвященные профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. По данным организаторов, с марта 2026 года было проведено более 70 лекций и 8 крупных спортивных мероприятий, включая окружные турниры по гиревому спорту, самбо, футболу и другим видам спорта", – рассказал Назаров.

Товарищеский матч стал частью большой городской работы по вовлечению жителей в регулярные занятия спортом, отметил Герой России, участник СВО Эдуард Казымов. По данным Правительства Москвы, в 2025 году в городе состоялось свыше 18 тысяч спортивных мероприятий, в которых приняли участие 3,8 миллиона человек.

"Проект "Пульс округа" дает москвичам хороший пример здорового образа жизни. В 2024 году Президент России поставил задачу: к 2030 году минимум 70% населения России должны систематически заниматься физкультурой и спортом. Правительство Москвы вносит большой вклад в достижение этой национальной цели: спорт в столице стал массовым. По итогам прошлого года им регулярно занимаются 6,8 миллиона москвичей, а спортивные площадки есть практически в каждом дворе. Подобные показательные турниры помогают горожанам приобщаться к этой культуре, делают спорт доступнее: жители видят, что прийти играть в хоккей можно после работы, службы и дежурств – в любительской команде, в своем округе, вместе с коллегами и соседями", – добавил Казымов.

В холле арены была развернута выставка из более чем 600 экспонатов, представляющих пять знаковых вех в истории отечественного хоккея: от первого золота чемпионата мира в 1954 году до легендарной Суперсерии-1972 и матчей "Рандеву-1987". Посетители смогли увидеть подлинные предметы экипировки великих игроков, в том числе принадлежавшие Валерию Харламову.

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