Олимпийский чемпион Артур Далалоян назвал решение МОК о временном снятии санкций с Олимпийского комитета России позитивной новостью для российского спорта. Международный олимпийский комитет объявил о снятии ограничений практически одновременно с началом квалификационного периода к летним Играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал это решение большим достижением. Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года Никита Филиппов выразил надежду, что международные федерации примут положительное решение и российские спортсмены смогут выступать под национальным флагом и слушать гимн страны на пьедестале.

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