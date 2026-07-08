Эксперт заявила о важности психологической помощи родителям

Родителям важно получать психологическую помощь, заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она отметила, что мать, поставившая ребенка на колени в Алтуфьевском районе, не права в своих методах воспитания, однако нуждается в поддержке.

Эксперт считает, что маме необходимо разъяснить допустимые способы воспитания, а также предложить помощь с детьми, чтобы у нее появилось время для отдыха, занятий спортом или посещения психолога. Она уверена, что многодетная мать не откажется от такой поддержки.

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