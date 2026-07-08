Популярность отдыха в Анапе выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. По данным Ассоциации туроператоров, спрос на путевки увеличился на 100–130%, а пик бронирований ожидается во второй половине июля.

Чаще всего туристы покупают путевки за 2–3 недели до поездки. На август пока приходится не более 50% заявок. В этом году разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы, еще 11 проходят экспертизу.

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