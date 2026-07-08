Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 10:15

Спорт

Аргентина одержала победу над Египтом со счетом 3:2 на ЧМ

Аргентина одержала победу над Египтом со счетом 3:2 на ЧМ

Москвичей пригласили на бесплатные занятия по танцевальному фитнесу

Лидерам сборной Узбекистана подарили электрокары за голы на ЧМ-2026

Марокко и Франция сыграют в четвертьфинале ЧМ-2026

Эксперт отметил высокую результативность форвардов на ЧМ-2026

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

Лионель Месси забил гол в ворота команды Египта в матче ЧМ

В МОК временно восстановили членство Олимпийского комитета России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 июля

На чемпионате мира завершились матчи 1/8 финала. Сборная Аргентины одержала победу над командой Египта. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, аргентинцы за 13 минут до финального свистка забили 3 мяча. Один из голов оформил Лионель Месси.

В параллельном матче встречались сборные Швейцарии и Колумбии. Основное и добавленное время не выявили победителя, счет остался нераскрытым. В серии пенальти удача сопутствовала швейцарской команде, которая одержала победу со счетом 4:3.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМария Рыбакова

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика