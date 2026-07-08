Аргентина одержала победу над Египтом со счетом 3:2 на ЧМ

На чемпионате мира завершились матчи 1/8 финала. Сборная Аргентины одержала победу над командой Египта. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, аргентинцы за 13 минут до финального свистка забили 3 мяча. Один из голов оформил Лионель Месси.

В параллельном матче встречались сборные Швейцарии и Колумбии. Основное и добавленное время не выявили победителя, счет остался нераскрытым. В серии пенальти удача сопутствовала швейцарской команде, которая одержала победу со счетом 4:3.

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