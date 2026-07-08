Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 08:45

Общество

Белковые продукты стали новым трендом среди москвичей

Белковые продукты стали новым трендом среди москвичей

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 72% 8 июля

Каждый третий россиянин отложил отпуск из-за работы или финансовых проблем

Эксперты заявили, что отказ от бизнес-ланчей поможет накопить на отпуск в Турции

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 739 мм ртутного столба 8 июля

Москвичи могут заказать электронную справку для ребенка перед поездкой в лагерь

В РПЦ предложили ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в школах

261 ребенок родился в Москве 7 июля

Номинал "Пушкинской карты" могут увеличить до 7 тысяч рублей

Эксперт предупредил о рисках покупки квартиры в рассрочку

Продукты с высоким содержанием белка набирают популярность у москвичей. На полках магазинов все чаще появляются йогурты, десерты, мороженое и батончики с пометкой protein.

Врачи отмечают, что взрослому человеку в среднем требуется около 1 грамма белка на килограмм веса в сутки. Его избыток может увеличить нагрузку на почки и печень, а недостаток жиров и углеводов негативно сказаться на здоровье.

Кроме того, белок не является универсальным средством для похудения или омоложения. Для здоровья кожи, волос и общего самочувствия важны комплексное питание, витамины и активный образ жизни. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаДарья Леонова

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика