Белковые продукты стали новым трендом среди москвичей

Продукты с высоким содержанием белка набирают популярность у москвичей. На полках магазинов все чаще появляются йогурты, десерты, мороженое и батончики с пометкой protein.

Врачи отмечают, что взрослому человеку в среднем требуется около 1 грамма белка на килограмм веса в сутки. Его избыток может увеличить нагрузку на почки и печень, а недостаток жиров и углеводов негативно сказаться на здоровье.

Кроме того, белок не является универсальным средством для похудения или омоложения. Для здоровья кожи, волос и общего самочувствия важны комплексное питание, витамины и активный образ жизни. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.