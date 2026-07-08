Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем, чтобы оставить панду Катюшу в России

Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем о возможности оставить панду Катюшу в России. Об этом рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По международному соглашению все панды принадлежат Китаю, а детеныши могут оставаться в других странах только до четырех лет. В зоопарке признают, что вероятность положительного решения невелика, но надеются оставить Катюшу в Москве.

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