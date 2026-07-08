Москвичей пригласили отметить День семьи, любви и верности на городских площадках

В День семьи, любви и верности москвичей приглашают провести время с близкими в парках, музеях и на площадках проекта "Лето в Москве". Горожане смогут расписать матрешку, сыграть в тетербол и пообщаться с роботами. Для любителей прогулок подготовили тематические маршруты по городу.

Главное праздничное событие пройдет в Национальном центре "Россия". Там состоится свадебная церемония с участием более 100 пар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.