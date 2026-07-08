МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Организация отменила рекомендации от марта 2023 года, предусматривавшие участие российских спортсменов в нейтральном статусе и ограничения в командных видах спорта.

Также МОК снял запрет на проведение международных турниров в России. До восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) российских спортсменов продолжит тестировать Международное агентство по тестированию (ITA).

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