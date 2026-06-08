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08 июня, 18:15

Транспорт

Перевозчик изменил график движения поездов из Крыма после атаки БПЛА

Перевозчик изменил график движения поездов из Крыма после атаки БПЛА

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Из‑за ночной атаки БПЛА скорректировано расписание железнодорожных рейсов из Крыма. Перевозчик сообщил, что поезда временно будут отправляться со станции Керчь‑Южная.

Рейс Симферополь – Москва № 068 отправится на 1 час раньше, изменения также затронут поезд до Минеральных Вод. Время отправления других рейсов в Москву, Санкт‑Петербург и Челябинск, запланированных на вечер 8 июня и ночь на 9 июня, сообщат позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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