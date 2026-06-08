Перевозчик изменил график движения поездов из Крыма после атаки БПЛА

Из‑за ночной атаки БПЛА скорректировано расписание железнодорожных рейсов из Крыма. Перевозчик сообщил, что поезда временно будут отправляться со станции Керчь‑Южная.

Рейс Симферополь – Москва № 068 отправится на 1 час раньше, изменения также затронут поезд до Минеральных Вод. Время отправления других рейсов в Москву, Санкт‑Петербург и Челябинск, запланированных на вечер 8 июня и ночь на 9 июня, сообщат позже.

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