08 июня, 18:15Транспорт
Перевозчик изменил график движения поездов из Крыма после атаки БПЛА
Из‑за ночной атаки БПЛА скорректировано расписание железнодорожных рейсов из Крыма. Перевозчик сообщил, что поезда временно будут отправляться со станции Керчь‑Южная.
Рейс Симферополь – Москва № 068 отправится на 1 час раньше, изменения также затронут поезд до Минеральных Вод. Время отправления других рейсов в Москву, Санкт‑Петербург и Челябинск, запланированных на вечер 8 июня и ночь на 9 июня, сообщат позже.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.