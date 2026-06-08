Собянин рассказал, каким будет новый спорткомплекс в районе Восточный

Новый спортивный комплекс "Ресурс" появится на улице 9 Мая в столичном районе Восточный. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Площадь здания составит почти 4 тысячи квадратных метров. Для фасадов используют многослойное стекло с высокой прочностью и долговечностью, панорамное остекление обеспечит естественное освещение и создаст эффект открытого пространства.

Главный вход оформят декоративным алюминиевым порталом, верхний периметр фасада – контурной подсветкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.