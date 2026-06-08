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08 июня, 15:30

Политика

Россиянам рекомендовали не ездить в Израиль до прояснения ситуации

Россиянам рекомендовали не ездить в Израиль до прояснения ситуации

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Россиянам рекомендовали не ездить в Израиль до прояснения ситуации. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и в Хайфе после очередных иранских обстрелов.

В посольстве заявили, что данных о пострадавших среди российских соотечественников нет. В АТОР подчеркнули, что организованных групп россиян сейчас нет ни в Израиле, ни в Иране.

Военное командование Тегерана сообщило, что прекращает операцию против Израиля. В случае возобновления ударов по Ливану, атаки будут еще мощнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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