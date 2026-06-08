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Новости

08 июня, 12:30

Общество

Около 78 тысяч московских выпускников сдают ЕГЭ по математике 8 июня

Около 78 тысяч московских выпускников сдают ЕГЭ по математике 8 июня

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Около 78 тысяч московских выпускников сдают 8 июня ЕГЭ по математике. Большинство выбрали профильный уровень, который нужен для поступления в вузы, где математика входит в список обязательных испытаний.

Для сдачи экзамена организовали более 400 пунктов. На базовую математику отводится 3 часа, на профильную – 3 часа и 55 минут. Результаты будут известны не позднее 21 июня. Следующий экзамен пройдет 11 июня, выпускники будут сдавать физику и обществознание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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