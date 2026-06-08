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08 июня, 12:30

Общество

Москвичи увеличили расходы на воду и прохладительные напитки в жару

Москвичи увеличили расходы на воду и прохладительные напитки в жару

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Жаркая погода в Москве привела к росту расходов на сезонные товары. Во время прогулок в парках и зонах отдыха жители чаще покупают воду, прохладительные напитки и мороженое. По словам покупателей, стоимость некоторых товаров в жаркие дни кажется выше привычной.

За бутылку воды в отдельных точках продаж просят от 150 до 200 рублей. Некоторые москвичи отмечают, что цены на фоне высоких температур могли вырасти, однако продавцы утверждают, что стоимость остается на уровне прошлого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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