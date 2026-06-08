Москвичи увеличили расходы на воду и прохладительные напитки в жару

Жаркая погода в Москве привела к росту расходов на сезонные товары. Во время прогулок в парках и зонах отдыха жители чаще покупают воду, прохладительные напитки и мороженое. По словам покупателей, стоимость некоторых товаров в жаркие дни кажется выше привычной.

За бутылку воды в отдельных точках продаж просят от 150 до 200 рублей. Некоторые москвичи отмечают, что цены на фоне высоких температур могли вырасти, однако продавцы утверждают, что стоимость остается на уровне прошлого года.

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