Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ с 10 по 14 июня

На ВДНХ с 10 по 14 июня пройдет Международный туристический форум "Путешествуй!". Мероприятие объединит деловую программу, туристическую выставку и фестиваль более чем с 900 событиями.

Для гостей подготовили концерты, шоу программы, гастрономические и ремесленные мастер классы. Также запланирована спортивная программа. Главным событием 12 июня станет забег "Путешествуй".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.