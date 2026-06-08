Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 06:45

Город

Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ с 10 по 14 июня

Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ с 10 по 14 июня

Автобусы № 229 и 829 не будут ходить по Крылатской улице 13 июня

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" доступны москвичам

"Утро": скорость ветра в столице 8 июня составит 3–10 м/с

"Утро": 28 градусов ожидается в Москве 8 июня

Спектакль "Семейная пекарня" пройдет в Москве 8 июня

Веревочные парки начали набирать популярность у москвичей

Собянин: спортивную инфраструктуру московских школ обновят

267 детей родились в Москве 7 июня

"Улицы московские": Денежный переулок

На ВДНХ с 10 по 14 июня пройдет Международный туристический форум "Путешествуй!". Мероприятие объединит деловую программу, туристическую выставку и фестиваль более чем с 900 событиями.

Для гостей подготовили концерты, шоу программы, гастрономические и ремесленные мастер классы. Также запланирована спортивная программа. Главным событием 12 июня станет забег "Путешествуй".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика