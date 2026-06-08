Новости мира: почти 70% бюллетеней обработано после парламентских выборов в Армении

После парламентских выборов в Армении обработано почти 70% бюллетеней. По данным Центризбиркома, партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна опустилась ниже отметки в 50%. Это означает, что премьер-министр не сможет единолично сформировать новый кабинет министров.

На Филиппинах по меньшей мере 3 человека погибли и 4 пострадали в результате землетрясения магнитудой почти 8. Множество зданий на островах разрушены или повреждены. Для местных жителей открыты эвакуационные центры. О пострадавших туристах не сообщается.

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