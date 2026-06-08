Спектакль "Семейная пекарня" пройдет в Москве 8 июня

В столице 8 июня пройдет спектакль "Семейная пекарня". Зрители станут участниками постановки и отправятся в путешествие в Париж и воспоминания детства. Начало запланировано на 19:00.

В концертном зале имени Чайковского состоится открытие Московского джазового фестиваля. Народные артисты России представят музыкально литературный спектакль "Леонид Утесов. Спасибо, сердце!", посвященный детству артиста, поиску своего пути и фронтовым концертам.

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