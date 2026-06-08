Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 07:45

Культура

Спектакль "Семейная пекарня" пройдет в Москве 8 июня

Спектакль "Семейная пекарня" пройдет в Москве 8 июня

В Москве наградили победителей Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол"

Книжный фестиваль "Красная площадь" завершает работу в Москве

В столичных парках и усадьбах пройдут кинопоказы и лекции

Последний день книжного фестиваля "Красная площадь" стартовал в Москве

Артисты Большого Московского цирка будут выступать все лето в "Сокольниках"

В Москве отметили день рождения Александра Пушкина

В Москве наградили победителей премии "Русский Детектив"

В подземном музее "Зарядья" открылась выставка "Вера"

Москвичи и туристы могут посетить спектакли и выставки в честь дня рождения А. С. Пушкина

В столице 8 июня пройдет спектакль "Семейная пекарня". Зрители станут участниками постановки и отправятся в путешествие в Париж и воспоминания детства. Начало запланировано на 19:00.

В концертном зале имени Чайковского состоится открытие Московского джазового фестиваля. Народные артисты России представят музыкально литературный спектакль "Леонид Утесов. Спасибо, сердце!", посвященный детству артиста, поиску своего пути и фронтовым концертам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатрфестивалигородвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика