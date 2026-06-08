Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Более 30 новых станций метро построят в Москве в ближайшие 7 лет. Сейчас одновременно на трех линиях проходку тоннелей ведут 12 щитов. Темпы строительства позволят удвоить протяженность линий метро по сравнению с 2010 годом.

"В Коммунарке планируется создать научно-образовательный кластер. Так, здесь появится головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности, который возведут для МГТУ "Станкин". Площадь здания составит порядка 19 тысяч квадратных метров. Специалисты уже приступили к строительству", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На Краснопресненской набережной возводят национальный центр "Россия". Специалисты уже сделали "стену в грунте" и разрабатывают котлован. Открытие намечено на 2029 год.